Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’e 4 yeni sulama tesisi yapacaklarının müjdesini verdi. Bigadiç’e Hayvancılık Eğitim Merkezi kurarak hayvancılıkta kalite ve verimi artıracaklarını kaydeden Yılmaz; ayrıca 6 işleme tesisi kuracaklarını, bununla tarımsal ürünleri sanayi ürününe dönüştürerek katma değeri artıracaklarını söyledi.

Yerel üretici ve kırsala yönelik projeleriyle tüm Türkiye’ye örnek bir kalkınma hamlesine öncülük eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesirli küçük üreticiyi desteklemeyi ve bölgede tarımsal çeşitliliği artırmayı yeni dönemde de sürdürecek. Kırsal mahalle ziyaretlerinde tarım ve hayvancılıkla ilgili yeni dönem projelerini vatandaşlarla paylayan Başkan Yılmaz, 2019’dan bu yana üreticiyle omuz omuza, toprağın bereketine sahip çıktıklarını söyleyen Yılmaz, Balıkesirli üreticilerin ekmeğini büyütmek ve refahı artırmak için 300 milyondan fazla yatırım yaptıklarını vurguladı. Başkan Yılmaz, “Bu şehrin toprağını güçlendirmek için çiftçimizi zenginleştirmek için bir kez daha geliyoruz” dedi.

4 yeni sulama tesisi

Şehrin tarımsal sulama altyapısını güçlendirdiklerini söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, “2019’dan bu yana tarımsal sulama kapasitemizi 7 kat artırarak; şehrimizi tarımsal sulamanın en yoğun yapıldığı 2. il haline getirdik. Yeni dönemde inşa edeceğimiz; Savaştepe - Sarıbeyler Baraj Sulama Tesisi, Bandırma - Yeni Ziraatli Gölet Sulama Tesisi, İvrindi - Yeşilköy Gölet Sulama Tesisi, Havran - Havran Barajı Sulama Tesisi 2. Kısmı ile topraklarımızı suyla buluşturmaya devam edeceğiz. Refahı büyütecek, gıda güvenliğini teminat altına alacak ve kuraklığın olumsuz etkilerini en aza indireceğiz.

Destekler artarak sürecek

Hibe ve teşviklerle üretimi desteklemeyi yeni dönemde de sürdüreceklerini dile getiren Başkan Yücel Yılmaz, tohum temizleme makinesi, süt soğutma tankı, yem ezme makinesi, taşıt kantarı gibi makine ve ekipman destekleri vermeye devam edeceklerini kaydetti. Başkan Yücel Yılmaz ayrıca mera ıslah çalışmaları, toprak analiz hizmetleri, organik tarım teşvikleri, yem bitkileri tohumu destekleme projelerini de yeni dönemde daha fazla yaygınlaştıracaklarını belirtti. Yılmaz, Büyükşehir’in kooperatiflere verdiği desteğin artarak sürdüreceğini söyledi.

Balıkesir’e BAHEM geliyor

Bigadiç’e Balıkesir Hayvancılık Eğitim Merkezi kuracaklarının müjdesini veren Başkan Yılmaz, “Balıkesir’deki tüm çiftçilerimizin faydalanabileceği, eğitim alabileceği bir merkez olacak. Pazarlama, üretim ve yetiştiricilik olmak üzere üç bölge olarak planladığımız merkez ile hayvancılıkta kalite ve üretimi artıracağız. Bilinçli üretim için eğitim faaliyetleri gerçekleştirilerek üretimde verimin artmasını amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.

6 yeni işleme tesisi ile üretilenler sanayi ürününe dönüşecek

Balıkesir’in bereketli topraklarında üretilen her ürüne Büyükşehir olarak sahip çıkacaklarını vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, “Bu şehir için değer üreten herkesin yanında olacağız. Tarım ve hayvancılığa yalnızca desteklemek yetmez. Ürettiklerimizi sanayi ürününe dönüştürmemiz, katma değer üretmemiz gerekiyor ki; çiftçimiz daha çok kazansın. Bunu da kuracağımız ‘işleme tesisleri’ ile başaracağız. Manda sütü işleme tesisi, bal dolum ve paketleme tesisi, fide üretim tesisi başta olmak üzere 6 yeni işleme tesisi kuruyoruz” dedi.