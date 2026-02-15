Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altındaki çocuklar arasında satranç turnuvası düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen satranç turnuvası ile çocukların düşünme becerilerinin, odaklanma yetilerinin ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlandı. Turnuva kapsamında satranç aracılığıyla çocuklar arasında birlik, beraberlik ve sağlıklı rekabet duygularının pekiştirilmesine katkı sağlandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Çocuklarımızın zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sunan bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Satranç gibi stratejik oyunlarla çocuklarımızın kendilerine olan güvenlerinin artmasını ve sosyal becerilerinin gelişmesini hedefliyoruz' dedi.