balıkesir borsa istanbul mesleki ve teknik anadolu lisesi robotik takımı "balrobon" izmir’de düzenlenen first lego laegue (fll) yarışması’nda yükselen yıldız kategorisin de birincilik elde ederek balıkesir’in gururu oldu.

gençlerin 4-10 kişi arası takımlar kurarak her yıl dünyanın gündemine ait farklı bir tema üzerinde araştırma yaparak çözüm üretip özgüven inşa ettikleri yarışmada; evrensel sunum metotları uygulanarak takım olarak çalışılıyor ve öğrenciler kaynakları iyi kullandıkları bir deneyim yaşıyor.

bilim insanları gibi yenilikçi çözüm projeleri üzerinde çalışan takım üyeleri, sezon özelinde belirlenen görevleri tamamlayarak tasarladıkları robotlarla; program değerleri kapsamında takım çalışması, iş birlikli öğrenme, eleştirel düşünme, zaman yönetimi, sunum becerisi, arkadaşça rekabet gibi konularda da deneyim kazanıyor.

bu kapsamda; ingiltere merkezli first (for inspiration and recognition of science and technology) vakfı ile ünlü oyuncak firması lego’nun ortaklaşa düzenlediği ve 1998 yılından beri dünyanın birçok ülkesinde yapılan robot yarışmalarının izmir etabı izmir fuar merkezi’nde gerçekleştirildi.

yarışmada; balıkesir’in tek fll takımı olan bist mesleki ve teknik anadolu lisesi robot takımı balrobon, "yükselen yıldız" kategorisinde birinciliği kazandı. Okul müdür yardımcısı ve danışman öğretmenler rehberliğinde; 7 öğrenciden oluşan "balrobon" ekibi, bu yarışmada dört yıl üst üste dereceye girerek önemli bir başarıya imza attı.

öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını ve öğrencilerimizi her alanda desteklediklerini ifade eden balıkesir il milli eğitim müdürü ali tatlı, "yazılımlarını ve robotlarını kendileri geliştiren gençlerimiz, günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve dijital dönüşüm süreci içerisinde önemli bir role sahiptir. Her öğrencimizin üretebilen bir birey olmasını, her yaş grubuna göre üretebilme yetilerini ortaya koyabilmesini önemsiyoruz. Yerli ve milli üretimin gelecekteki ana unsurları olan öğrencilerimizi tebrik ediyor; öğrencilerimizi bu süreçte destekleyen yönetici, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.