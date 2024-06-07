Burhaniye ilçesinde, okulların kapanmasına bir hafta kala yüzme kursları başladı. Bir yüzme okulunun mavi bayraklı Öğretmenler Mahallesi plajında başlattığı yüzme kursuna 14 ilk ve ortaokul öğrencisi katılıyor.

Burhaniye’de Gain Spor Kompleksi ile Dolphin Yüzme Okulunun birlikte düzenlediği yüzme kursu, Öğretmenler Mahallesi plajında başladı. Eylül ayına kadar devam edecek olan kursa katılan 14 öğrenci usta eğitmenlerin eşliğinde yüzme öğreniyorlar. Öğrencilerin deniz korkularını yeneceklerini anlatan yüzme eğitmeni Ersin Kılıç, “Buradaki amacımız çocukların denizde korkularını yenmek, suya alışmalarını sağlamaktır. Bunun için az çok belli teknikleri öğretiyoruz. Onun haricinde kendilerine güven aşılamak istiyoruz” dedi. Öğrencilerden Karsu Koçbey de, “Ben yüzmemi geliştirmek için yüzme kursuna katıldım. Çok güzel öğretmenler öğretiyor bunları, bizlere. Ben bundan çok memnunun. Daha kolay yüzme öğreniyoruz hepimiz” dedi. Ali Vapur ise, “İyi bir yüzücü olmak için buraya geldim. Buraya geldiğimden de çok mutluyum” dedi. Gün Örs de, “ Ben 2 yıldır BUBYO otel diye bir otelde yüzme kursuna gittim. Kışın yüzemedim o zaman. Kapalı havuzları yoktu. Şimdi yaz başladı. Yüzme kursunu duydum buraya geldim” dedi. Defne Ballıoğlu ise, “Benim basketbol öğretmenim yüzme öğretiyor. Bundan dolayı basketbola merak sardığımız gibi yüzmeye de merak sardım ve gelmek istedim” dedi. Spor kompleksi işletmecisi Volkan Duran da, “ Dolphin yüzme okulları ve Gain spor kompleksinin işbirliği ile Burhaniye’mizde yüzme dersine başladık. Bunun amacı havuzda temel teknikleri uygulayıp, denizde yüzmeyi yapamayan insanları ve çocuklarımızı burada daha iye adaptasyon ve temel tekniklere hazırlamaktır” diye konuştu.