Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Risk Analiz Sistemi (PARS) üzerinden yapılan değerlendirmelerde H.T. ve Y.Ş. isimli şahısların motosikletle uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler köyü mevkiinde şok yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirildi. Uygulamada durdurulan motosiklette yapılan aramada 5 parça halinde toplam 1,57 gram toz halinde amfetamin ele geçirildi.

H.T. ve Y.Ş. isimli 2 şahıs hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan soruşturma başlatıldı.