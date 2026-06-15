Burhaniye ilçesinde, Yıldız Özsaraç Anaokulunun yıl sonu etkinliği yoğun ilgi görürken, velilerde okula yardım için imece yaptı. Fatma Bedir ve İlknur Gültekin de okul yararına gözleme açtı.

Yıldız Özsaraç Anaokulundaki yıl sonu etkinliğinde öğretmen ve veliler seferber oldu. Velilerin hazırladığı yiyeceklerin satışından elde edilen gelirin okulun ihtilaçlarında kullanılacağı kaydedildi. Herkes farklı görevler üstlenirken, Fatma Bedir ve İlknur Gültekin de gözleme açtı. Velilere teşekkür eden okul müdürü Mehtap Güven, 'Düzenlediğimiz yıl sonu etkinliğimiz ilgi gördü. Etkinlik için öğretmenler ile velilerimiz seferber oldu. Hepsine teşekkür ediyorum' dedi.