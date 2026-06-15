Kepsut ilçesinde düzenlenecek festival, bölgenin kültürel mirasını yaşatmak, kadınların üretim gücünü görünür kılmak ve yöresel değerleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanırken, yarışmalarda dereceye giren katılımcılar ödüllendirilecek. Yarışmalarda birincilere 10.000 TL, ikincilere 7.500 TL, üçüncülere ise 5.000 TL ödül verilecek.

Organizasyon komitesi tarafından yapılan açıklamada, hem gastronomi hem de yöresel kıyafet yarışmalarına katılmak isteyen yarışmacıların 15 Haziran 2026 tarihine kadar ön başvurularını tamamlamaları gerektiği belirtildi. Bu tarihten sonra yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği ifade edildi. Yarışmacıların, katılacakları kategorileri önceden organizasyon yetkililerine bildirerek kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Ayrıca yarışma sırasında doldurulmak üzere gerekli başvuru ve değerlendirme formlarının katılımcılara organizasyon tarafından verileceği açıklandı. Festival yalnızca yarışmalarla sınırlı kalmayacak. Bölgedeki kooperatifler, sivil toplum kuruluşları ve yerel esnaflar da festival alanında stant açarak ürün ve çalışmalarını tanıtma fırsatı bulacak. Stant açmak isteyen kurum ve işletmelerin de yarışmacılar gibi aynı iletişim numarası üzerinden organizasyon ekibiyle irtibata geçmeleri gerekiyor.

Kadınların kültürel üretimdeki rolünü güçlendirmeyi hedefleyen festival; yöresel lezzetler, geleneksel kıyafetler, el emeği ürünler ve kültürel paylaşımlarla Kepsut'un zengin kültürel mirasını ziyaretçilerle buluşturacak. Festival kapsamında gerçekleştirilecek yarışmalar ve etkinlikler sayesinde Kepsut'un geleneksel mutfak kültürü, yöresel kıyafetleri, el sanatları ve kültürel miras unsurları kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılacak. Yarışmalara katılan yarışmacıların tarifleri, yöresel ürünleri, kıyafet hikâyeleri ve kültürel birikimleri derlenerek bölgenin somut olmayan kültürel değerlerinin korunmasına katkı sağlanacak. Bu kapsamda elde edilecek bilgi ve içeriklerin, ilerleyen süreçte hazırlanması planlanan 'Kepsut Yöresel Değerler ve Kültürel Miras Kitabı' çalışmasına kaynak oluşturması hedefleniyor. Böylece festival, yalnızca bir yarışma organizasyonu olmanın ötesinde, bölgenin kültürel hafızasının korunmasına ve tanıtılmasına hizmet eden önemli bir kültürel kayıt ve belgeleme çalışmasına da katkı sunacak.

Organizasyon yetkilileri, tüm vatandaşları kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sunacak bu anlamlı etkinliğe davet ederek, Kepsut'un zengin değerlerini birlikte keşfetmeye ve yaşatmaya çağırdı.