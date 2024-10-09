Balıkesirspor Teknik Direktörü Levent Eriş, takımın 5 haftalık durumunu analiz etti. Takıma şampiyonluk için geldiklerini söyleyen Eriş, “Bu ligden büyük bir aile olarak hep birlikte çıkacağız” dedi.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Levent Eriş, kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile ligin 5 haftalık sürecini analiz etti. Karşılaştıkları bazı olumsuzluklara da değinen Eriş, kamuoyunun düşündüğünün tersine TFF 3. Lig 2. Grup’ta her takımın da birbirini yenecek düzeyde olduğunu belirtti. Geride kalan 5 haftayla ilgili sözlerine başlayan Levent Eriş, "Ligimizin ilk 5 haftasını değerlendirdiğimizde, sezon başına dönersek ve grupların belirlenmesiyle birlikte kamuoyunda en zayıf grubun 3. Lig 2. Grup olduğuna dair bir algı oluşunca, grubumuzda bulunan takımların birçoğunun şampiyonluğa oynayacak takım oluşturma çabaları bir anda gerçeğe dönüştü ve belki de grupların içinde en değerli rakamlar ve oyunculardan kurulu takımlar görmeye başladık. Kaldı ki bazı takımlara giden oyunculardan sadece 3 tanesi bizim verdiğimiz rakamların 2 mislini vererek o takımlara gitti. Yani sezon başında düşünülen o kamuoyu algısı düşüncesi gerçeğe dönüşerek 5 haftalık süreçte herkesin birbirini yenebilecek bir düzeyde olduğunu gösterdi” şeklinde konuştu.

“Hayretler içinde kaldığımız bir maç oldu”

Kelkitspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Eriş, “Bizim 5 haftalık süreçte hedeflediğimiz 11 puan gibi bir puan ortalaması düşündüğümüz durumda maalesef kolay olan diye hesap edilen iç saha maçlarında kaybedilen puanlar ve zor olan deplasman maçlarını kazanarak sürdürdüğümüz ilk 5 haftaya da hanemize 2 puan kaybı olarak gördüğümüzü söylemek isterim. Evet kendi sahamızda maalesef 2 maç kaybettik. Bunlardan Kelkit maçı futbol adına mükemmel, skor adına 14 tane pozisyona bakınca hayretler içinde kaldığımız bir maç olduğunu da belirtmek isterim. Kaldı ki içeride ve deplasmanda oynadığımız maçlarda bizi gönülden destekleyen başta 10kolikler olmak üzere ve kalpleri bizimle olan Balıkesirspor sevenlerine çok üzgün olduğumuzu, son maçta da maçın başından sonuna kadar daima yanımızda olduklarını görmek hem bizlere moral ve onur olduğunu ve onlara karşıda mağlubiyetten dolayı mahcubiyetimizi bilmelerini arz ederim. Ayrıca onlara bu mağlubiyeti de affettireceğimizi, onun dışında münferit bazı kişilerin seviyesiz ve çirkin sözlere maruz kaldığımızı daha maçın bitimine 30 dakika varken bunu yapmaları oldukça manidar ve üzücüydü” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Bu ligden hep birlikte çıkacağız”

Son oynanan Muğlaspor karşılaşması hakkında da konuşan Teknik Direktör Eriş, 3. Lig’den büyük bir aile bütünlüğü ile çıkacaklarını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: “Muğlaspor maçında kalemize gelen 47. saniyede ilk topun gol olması hepimizi şaşkınlık ve şok içinde bıraktı ve takımımız 25. dakika bu süreçten çıkmakta zorlanınca rakibe bu aralıklarda 2 tane daha pozisyon verdik, rakibimizin oyun planına baktığımızda 5-4-1 gibi diziliş ile tamamen sadece puan alırsak yeterli düşüncesindeydi. Oyuna bir hamle yaparak 30. dakikada hem sistemde hem de 2 oyuncu değişikliği yaparak oyuna geri dönüşü isteyen baskı ve tempo olarak ilk devre kalan süre içinde bulma çabasına girdik. Bu süreden sonra rakip kalede kullandığımız duran toplar ve kalecilerinin kurtarmış olduğu 2 tane net pozisyonları yok saymak, farklı bir açıdan bakıldığını düşünmemize neden olur ki bunu asla düşünmek istemiyorum. 2. devre tamamen bizim oyun üstünlüğümüzle geçen müsabakada diğer maçlara oranla pozisyonlar üretmekte zorlandık, elbette bunun nedenleri vardı. Biz kendi açımızdan değerlendirdiğimizde daha hareketli ve çabuk oynayıp, daha iyi hamleler yapmalıydık. Biz bunda etkili olamadık ama rakibin de 7’li savunma anlayışı ve ceza sahasını tamamen kapatıp o bölgeyi hiç terk etmemeleri, yere 20 kez yatmaları, topu taçlara atmaları, kalecilerinin aut atışının 1,5 dakika sürdüğü bir maçtaki davranışlara bakınca bu ligin ne kadar futboldan uzak çirkin bir lig olduğunun göstergesiydi. Sonunda bir maç kaybettik, tekrar kazanmasını ve yolumuza devam etmesini biliriz. Ligin henüz 5. Haftasında lig bitmedi ve daha bitmeyecek, takımımıza bakıldığında biz bu ligin en ekonomik ve en değerli oyuncularına sahibiz. Ben çocuklarıma güveniyorum, bizler buraya şampiyonluk için geldik yoksa ben dahil, birçok oyuncumuz adı Balıkesirspor olmasaydı 3. Lig’de olmamız mümkün olmazdı. Bu ligden hep bir aile bütünlüğü içinde çıkmamız gerektiğini biliyoruz ve öyle de yapacağız. Birlikte sevgi, saygı, samimiyet, birbirimize güvenerek, inanarak, coşkumuzu asla kırmadan büyük Mevlana’nın güzel bir sözüyle bitirmek isterim; "Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım’ dediğini hatırlatmak isterim.”