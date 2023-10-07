Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Voleybol Balkan Kupası finalindeki rakibi Sırbistan'ın Spartak Subotica takımı oldu.BURSA (İGFA) - Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda 4 Ekim'de 6 takımın katılımıyla başlayan ve bugün tamamlanacak organizasyonda grupların son maçları oynanırken, Sırbistan’ın MOK Spartak Subotica Takımı, Yunanistan’ın Pigasos Polichnis Takımı’nı 25-19, 25-20 ve 25-23’lük setlerle 3-0 mağlup ederek Bursa Büyükşehir Belediyespor’un rakibi oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor kupada oynadığı 2 maçı da kazanarak finale yükselmeyi başarmıştı. Voleybol Balkan Kupası’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, bugün saat 19.30’da Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda MOK Spartak ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediyespor, kupada şampiyon olması halinde CEV Challenge Cup’ta mücadele edecek.