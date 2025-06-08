Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Öz Sokak üzerinde bulunan apartmanın 2. Katında ikamet eden Suriye uyruklu ailenin 2 yaşındaki çocukları Osman E., annesi Merva E. mutfakta yemek yaptığı açık kalan kapıdan balkona çıktı. Balkon demirlerinin arasından dışarı bakmak isteyen küçük Osman bir anda 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Ağır yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı çocuk ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.