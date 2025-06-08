Alınan karar doğrultusunda TBMM Genel Kurulu, haftalık mesaisine 11 Haziran Çarşamba günü başlayacak. Oturumda, 28. Dönem İkinci Devre TBMM Başkanlık Divanı’nda görev alacak dört Meclis Başkanvekili, katip üyeler ve idare amirlerinin seçimi yapılacak.

Bu seçimin ardından Genel Kurul, gündeminde bulunan kanun tekliflerinin görüşmelerine devam edecek. Bu hafta ele alınacak düzenleme, "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" olacak.

Söz konusu teklife göre, çeşitli nedenlerle kuvvet komutanlıklarındaki rütbe oranlarında oluşabilecek dengesizliklerin giderilmesi amacıyla, rütbe bekleme süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden belirlenebilecek.

Ayrıca yükseköğretim kurumlarında sözleşmeli olarak görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sayısı, mevcut dolu öğretim elemanı kadro sayısının yüzde 2’sini geçemeyecek.

Nüfusu 50 bin ve üzeri olan belediyeler ile il veya ilçe belediyelerinin sınırına 5 bin metreden daha yakın hale gelen köy ve beldelerin tüzel kişilikleri, genel imar planı ya da temel altyapı ihtiyaçları doğrultusunda sona erdirilerek ilgili belediyeye dahil edilebilecek.

Milli Savunma Üniversitesi rektörünün atanması Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak. Ayrıca Ticaret Bakanlığı’na döner sermaye işletmesi kurma yetkisi verilecek.

Öte yandan, ihtisas ve araştırma komisyonları da gündemlerindeki konular üzerinde çalışmalarını sürdürecek. Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarım Kurulu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası temsilcileri ve akademisyenleri dinleyecek.

Çalışma süresinin sonuna yaklaşan Kartalkaya Kayak Merkezi Otel Yangınını Araştırma Komisyonu ise hazırlayacağı raporda yer alacak hususları değerlendirecek.

Ayrıca, Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler bu hafta grup toplantılarını gerçekleştirecek.