2024 TVF U20 Kulüpler Türkiye Şampiyonası Voleybol Kadınlar ve Erkekler plaj voleybolu Balkan şampiyonası Ödül Töreni Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Ören Plajı’nda yapıldı. Yunanistan, Moldova, Romanya, Sırbistan, Hollanda, Finlandiya ve Türkiye olmak üzere birçok ülkenin katılımıyla uluslararası platformda düzenlenen takımlar arası voleybol maçları da halka açık olarak Ören Sahilde gerçekleştirildi.

Kazananların kupa ve madalya ile ödüllendirildiği şampiyona ödül törenine; Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban’da katıldı.

Yapılan ödül töreninde, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, Burhaniye Gençlik Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Burç Özoğuz, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Uğur Baysal ve BVA Teknik Delegesi Tosho Stoyonov tarafından ödüller dereceye giren takımlar ile buluşturuldu.