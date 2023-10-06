Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte sezonun ilk konserini verdi.

Edirneli klarnet sanatçısı And Karabacak’ın yer aldığı sezon açılış konseri yoğun ilgi gördü. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sanat, Eğitim ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen konserde kulakların pası silindi. Müzikseverler konser salonunda sanatçıları ayakta alkışladı.

Prof. Ahmet Hamdi Zafer’in orkestra şefliğinde düzenlenen konserde Edirneli klarnet sanatçısı And Karabacak’ın solist olarak eşlik etmesi de katılımcılara ayrı bir keyif verdi. Karabacak ise hem memleketinde hem de ilk müzik eğitimi aldığı Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda sahne almanın gurur ve mutluluğunu yaşadı.

Orkestra şefi Prof. Ahmet Hamdi Zafer orkestrayı yönetmesinin yanı sıra müzikseverlerin de alkışlarıyla ritmi tutmasını istedi. Zafer, orkestra ve müzikseverleri birlikte yönetirken, konserde keyifli anlar yaşandı.

Konser salonunda konuşan Prof. Ahmet Hamdi Zafer, 2023-2024 akademik yılının açılış konserini gerçekleştirdiklerini ve bundan sonra devamının da geleceğini söyledi.

Müzikseverlerin katılımıyla var olduklarını söyleyen Zafer, Edirneli olan sanatçı And Karabacak’a da konsere eşlik ettiği teşekkür etti.

Zafer’in konuşmasının ardından orkestra ve Karabacak’a çiçek takdim edildi.