Geleneksel Türk tiyatrosu unsurlarını modern bir sahnelemeyle sunan "Şebbaz" adlı tiyatro oyunu, ekim ayı boyunca seyirciyle buluşacak.

Ahmet Sami Özbudak’ın kaleme aldığı, Emrah Eren’in yönettiği oyunun başrollerini Erdem Akakça ve Fatih Koyunoğlu paylaşıyor. Gölge oyunu ile gerçek oyuncuların performansını birleştiren oyun, iki Karagöz ustasının bir gösteri sonrası başlarının derde girmesiyle başlayan kaçış serüvenini konu alıyor.

"Cesur, masalsı ve şenlikli bir dostluk hikayesi" olarak tanımlanan "Şebbaz", ekim ayı boyunca İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’de sahnelenecek.

Oyunun biletleri Biletinial platformu üzerinden satışa sunuldu.