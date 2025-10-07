Topkapı Sarayı’nda dünyanın sayılı saat koleksiyonları arasında gösterilen eserler ilk kez ziyarete açılacak. 300’ü aşkın parça, Saray’ın Has Ahırlar bölümünde oluşturulan Saat Müzesi’nde görülebilecek.

Milli Saraylar Başkanlığı, Topkapı Sarayı’nın dünyanın sayılı saat koleksiyonları arasında gösterilen eserlerini ilk kez ziyaretçiyle buluşturacak. Osmanlı saat ustalarından Ahmed Eflaki Dede ve Süleyman Leziz’in eserlerinden Avrupa’nın zarif örneklerine kadar 300’ü aşkın parça, Saray’ın Has Ahırlar bölümünde oluşturulan Saat Müzesi’nde görülebilecek. Topkapı Sarayı’nın ikinci avlusunda yer alan Has Ahırlar bölümü, "Topkapı Sarayı’nda Zaman ve Sanat" temasıyla Saat Müzesi’ne dönüştürüldü. Bu alanda Topkapı Sarayı Saat Koleksiyonu’nun yüzde 80’ini oluşturan 300’ü aşkın eser, ilk kez geniş kapsam ve bütünlük içinde sanatseverlerin dikkatine sunuldu.

Müze, hem Osmanlı hem de Avrupa saat sanatının seçkin örneklerini bir araya getiriyor

Saat Müzesin’de, Osmanlı dönemi saat ustalarından Ahmed Eflaki Dede ve Süleyman Leziz’in imzasını taşıyan eserlerin yanı sıra Sultan 2. Abdülhamid’e armağan edilen Rus yapımı ‘grifon’ figürlü masa saati, duvar saatleri, dönemin teknolojik yeniliklerini temsil eden oturtma saatler ve dünyada benzeri bulunmayan cep saatleri gibi nadide örnekler yer alıyor. Bu yönüyle müze, hem Osmanlı hem de Avrupa saat sanatının seçkin örneklerini bir araya getiriyor. Topkapı Sarayı Saat Müzesi’nde bir araya getirilen eserler; Türk Saatleri, Boy Saatleri, Duvar Saatleri, Cep Saatleri, Masa Saatleri, Oturtma Saatler, Dekoratif Formlu Saatler, Ölçüm Aletleri ile Atölye ve Tamir Aletleri gibi tematik başlıklar altında sınıflandırılıyor.

"380 saatten oluşan koleksiyonumuzun 300 saatlik kısmını burada bir bütün halinden sergiliyoruz"

Milli Saraylar’ın envanterinde Topkapı Sarayı’nın saat koleksiyonunun dünyaca meşhur bir koleksiyon olduğunu söyleyen Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, "Bu müze gerçekten önemli bir ilk niteliğini taşıyor. Çünkü Milli Saraylar’ın envanterinde Topkapı Sarayı’nın saat koleksiyonu zaten dünyaca meşhur bir koleksiyon. 380 adet tarihi saatten oluşan bir koleksiyon bu. Bu koleksiyon aslında geçmiş yıllarda kısıtlı ölçülerde küçük bir kısmı sergilenmişti. Ancak ilk defa bir bütün olarak bir sarayda müze oluşturacak kadar ilk defa ziyaretçiyle buluşuyor. Bu yönüyle çok önemli. Restorasyon çalışmaları kapsamında 3 yıllık bir süreç var. Hasarlar bölgesinde bu nitelikli binaların 16. yüzyıldan kalma yapılar restorasyonu. Ardından koleksiyonda yer alan eserlerin tek tek taşınabilir olarak restorasyonları bu 3 yıllık süre içinde tamamlandı. Yaklaşık 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar çok önemli bir seçkiye sahibiz. 380 saatten oluşan koleksiyonumuzun 300 saatlik kısmını burada bir bütün halinde sergiliyoruz. Bunların 200’den fazlası da depolardan ilk defa çıktı" ifadelerini kullandı.

(ŞK-RU