Bursa’nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda balkona atılan yabancı maddenin patlaması sonucu, bir kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Cihan Sokak’ta bulunan apartmanın 3. katında meydana geldi. Adem P. (33) sigara içmek için balkona çıktığı sırada, balkona atılan yabancı maddeyi eline almak istedi. O anda yabancı maddenin patlamasıyla beraber ortaya çıkan alevler, gencin elinden ve karnından yaralanmasına neden oldu. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karnında ve elinde derin yaralar oluşan genç, genel cerrahi servisine alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.