2023 yılına göre ihracat gelirlerinde yüzde 15 büyüme gerçekleştiren Günsan Elektrik, Orta Asya ve AB ülkelerinde pazar payını artırmayı hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - Anahtar ve priz sektörüne getirdiği yenilikçi ve özgün yaklaşımıyla 35’ten fazla ülkeyi ürünleri ile buluşturan Günsan Elektrik, ihracat başarılarını sürdürmeye devam ediyor. 2023 yılına oranla bu yıl yüzde 15 büyümeye imza attı.

Özbekistan, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan ve Romanya pazarlarına öncelik veren Günsan Elektrik’in ihracatta en öne çıkan ürünlerini anahtar ve priz grupları oluşturuyor.

Gelecek döneme ilişkin hedeflerini paylaşan Günsan Elektrik Satış Direktörü Ali Çetindal, 2025 yılında mevcut ihracat cirosu üzerinden yüzde 25 büyüme hedeflediklerini belirterek, "3 yıllık büyüme planı üzerinde de çalışma yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde Baltık ülkelerinde ihracatımızı artırmayı amaçlıyoruz. Burası yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerimiz ile tam bir fiyat performans seçeneği sunarak, mevcut satış ciromuzu artırabileceğimizden emin olduğumuz bir bölgedir. Yapı marketlere hitap eden ürünlerimizi pazara sunacağız. Çevre dostu ambalajlama ile ürünlerimize gösterilen ilginin de artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

‘’TÜRK ÜRÜNLERİNE KARŞI YÜKSEK SEMPATİ VAR’’

Azerbaycan’dan elde ettikleri ihracat cirosunda ciddi bir artış olduğunu belirten Çetindal, "Türk ürünlerine karşı yüksek sempati olduğunu gözlemliyoruz. Uluslararası markaların hâkim olduğu bir piyasada sigorta ve şalt ürünlerinin Türk firması tarafından tedarik edilmesi, Türkiye Azerbaycan arasında elektrik sektöründe yapılan ticaret rakamlarının artışını sağlayacaktır. Azerbaycan’ın belli bölgelerinde yeni yapı ve inşaat projelerinde ciddi artış görülüyor. Toplu konut projelerine yüksek kaliteli ürün sunarak gelecek yıllarda marka bilinirliğimizin ve son kullanıcı taleplerinin daha da artacağına inanıyoruz" dedi.