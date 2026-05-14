Otomotiv sektörünün unutulmaz markaları arasında yer alan Saab için bir dönem kapanıyor. Markanın 1947 yılından bu yana üretim merkezi olarak bilinen İsveç’in Trollhättan kentindeki fabrikası, kalan araç ve ekipmanların açık artırmaya çıkarılmasıyla birlikte faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor.

2012 yılında iflas eden Saab’ın varlıklarını devralan National Electric Vehicle Sweden (NEVS), operasyonlarını tamamen durdurma kararı aldı. Kararın ardından fabrikada bulunan son prototip araçlar, üretim ekipmanları ve markaya ait çeşitli parçalar satışa çıkarıldı.

Düzenlenecek müzayedede, Saab’ın elektrikli dönüşüm sürecini temsil eden bazı özel araçların koleksiyonerlerle buluşacağı belirtildi. Bunun yanı sıra fabrikada kalan binlerce yedek parça, tasarım maketleri ve markanın geçmişine ışık tutan afişler de açık artırmada yer alacak.

Müzayedenin 21 Mayıs’ta başlayıp 30 Mayıs’ta sona ereceği bildirildi. Açık artırmanın son gününde Saab tutkunlarına Trollhättan fabrikasını ziyaret etme imkanı da sağlanacak. Böylece otomotiv tarihinde önemli bir yere sahip olan Saab ve markayla özdeşleşen tarihi fabrika için kapanış süreci tamamlanmış olacak.

Emily GT projesi de rafa kalktı

NEVS mühendisleri tarafından geliştirilen ve geleceğin elektrikli sedan modeli olarak gösterilen Emily GT projesinin de tamamen sona erdiği belirtildi. Seri üretime geçmesi beklenen model için yapılan girişimlerin sonuçsuz kaldığı ifade edildi.