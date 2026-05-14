Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 1983 yılından bu yana faaliyet gösteren Gül-Tav Tavukçuluk Hayvancılık Süt ve Süt Ürünleri Ltd. Şti. için verilen iflas kararı kesinleşti. Kararın ardından şirketle ilgili tasfiye süreci resmen başlatıldı.

Yıllık yaklaşık 50 milyon adet yumurta üretim kapasitesine sahip olan firma, Burhaniye’de 15 bin metrekare açık ve 5 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyordu. Uzun yıllardır bölge ekonomisinin önemli işletmeleri arasında yer alan şirket, yumurta üretiminin yanı sıra servis hizmetleri ve gıda güvenliği alanındaki çalışmalarıyla da biliniyordu.

Burhaniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla baktığı dava sonucunda şirketin iflasına karar verildi. Kesinleşen kararın ardından firmanın mal varlıklarının tasfiyesi için süreç başlatıldı.

İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi kapsamında ilan edilen karar doğrultusunda, tasfiye işlemleri Burhaniye İcra Dairesi tarafından yürütülecek. Süreç kapsamında şirketin varlıklarının iflas masasına devredileceği bildirildi.