Ramazan Bayramı dolayısıyla, Bandırma’da protokol bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Bandırma protokolü, Ramazan Bayramı’nda Belediye Nikah Salonu’nda bir araya gelerek bayramlaştı. Gerçekleşen bayramlaşma programına Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma 6. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Levent Eğren, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Tunç, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ile Bandırmalı vatandaşlar katıldı.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırmalıların bayramını kutlayarak gerçekleştirdiği konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu. Kaymakam Engin Aksakal, “Ramazan Ayı yardımlaşmanın, dayanışmanın, birlik, bütünlük, sevgi ve saygının birlikte olduğu aydır. Ramazan Ayı’nı rahmet ve bereketle tamamladık. Bandırma’da Ramazan Ayı’nı sevgi, saygı ve birlik içinde yaşadık. Bayramlar bizim milli ve manevi değerlerimizdir. Bu Ramazan Bayramı’nda sizlerle birlikte olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Hepinizin bayramını kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun,” dedi.