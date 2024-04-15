Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Bandırma’da alınan güvenlik tedbirleri sayesinde, vatandaşlar bayramı huzurlu geçirdi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı’nda ilçe giriş ve çıkışlarında şüpheli araçlar üzerinde uygulama yapıldı. Bayram boyunca şehir içerisinde alınan güvenlik tedbirlerin yanı sıra, 6-14 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde 428 araca cezai işlem uygulandı.

Bandırma Emniyeti, bayram tatili süresince gerçekleştirdiği trafik denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. 6 Nisan ile 14 Nisan tarihleri arasında ilçe genelinde yapılan denetimlerde toplam 3 bin 6 araç kontrol edildi.

Denetimler sonucunda 428 araca cezai işlem uygulandı. Toplamda 1 milyon 245 bin 937 lira tutarında ceza kesilirken, emniyet yetkilileri sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, trafik denetimlerinin devam edeceği ve sürücülerin trafik kurallarına uymada hassasiyet göstermeleri gerektiği vurgulandı.