Bandırma Ticaret Odası tarafından düzenlenen Onur Gecesi’nde odanın kuruluşundan bugüne görev yapan tüm meclis üyeleri bir araya geldi.

Eski ve yeni üyelerin tanıştığı etkinliğin açılış konuşmalarını Bandırma Ticaret Odası Meclis Başkanı Funda Seçil Dedeoğlu ve Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz yaptı.

Konuşmasında bugüne kadar Bandırma Ticaret Odası’na hizmet veren herkese teşekkür eden Meclis Başkanı Funda Seçil Dedeoğlu, “Üyesi olmaktan her zaman büyük memnuniyet duyduğum, Bandırma Ticaret Odası Onur Gecesinde sizlerle birlikte olmaktan, büyük bir kıvanç duyuyorum. Odamızın bu asamaya gelmesinde başta geçmiş dönem başkan ve meclis üyeleri ile birlikte çok kişinin payı ve büyük emeği var. Kurucu başkanımızdan geçmiş dönem meclis üyelerine ve genel sekreterliğe kadar, canla başla çalışan herkese katkıları için ne kadar teşekkür etsek azdır. Değerli Katılımcılar, Bandırma Ticaret Odası olarak laikliği, hukuk devletini, tarafsız ve bağımsız yargıyı, sağlam demokrasiyi, ifade özgürlüğünü, çağdaş eğitim anlayışını; İnsanımızın mutluluk ve huzurunun, geleceğe güvenle bakmasının teminatı olarak görüyoruz,” dedi.

“Bu gece dostluklarımızın ve dayanışmamızın bir ifadesi olarak anılacaktır”

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, “Bugün burada, geçmişte birlikte çalıştığımız, hatıraları paylaştığımız ve birbirimize destek olduğumuz güzel günleri hatırlamak ve aynı çatı altında farklı dönemlerde görev yapmış tüm üyelerimizin tanışmalarına vesile olmak için toplandık. Bu organizasyon, sadece bir masa etrafında yediğimiz yemek olarak değil, aynı zamanda dostluklarımızın ve dayanışmamızın bir ifadesi olarak anılacaktır. Odamızın kurucusu başta Yahya Sezai Uzay ve arkadaşları olmak üzere, köklü iş dünyası örgütlerinden biri olan Bandırma Ticaret Odası’nı kuran ve bugünlere ulaştıran, ahirete intikal etmiş tüm büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyor, yaşayanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. 98 yaşına ulaşan ve şehrin köklü kurumlarından biri haline gelen Bandırma Ticaret Odası bu süreç boyunca Bandırma’nın gelişmesinde lokomotif kurumlarından biri olmuştur. Bugün 98 meslek komite üyesi, 40 meclis üyesi, 11 yönetim kurulu üyesi ve 10 personeliyle 3136 üyeye hizmet veren Bandırma Ticaret Odası, geçmişten bugüne devam ettirdiği güçlü yapısını daha da büyüterek, daha da güçlendirerek sürdürecektir.” diye konuştu.

BTO’ya hizmet veren meclis üyelerine plaket takdim edildi

Açılış konuşmalarının ardından, Bandırma Ticaret Odası’nda Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanı olarak görev yapmış olan Süleyman Sel Erşen, Şaban Çiçek, Osman Kocaman, Özbek Birav, Muharrem İyianlar, Mehmet Kılkışlı ve Bahadır Çenberci’ye plaket takdim edildi. Ardından BTO tarihinde hizet vermiş tüm meclis üyelerine plaket takdimi gerçekleştirildi. İlk meclis üyeliği 1975 yılında olmak üzere dört dönem meclis üyeliği görevi bulunan Turhan Çetinkal başta olmak üzere, 1981 yılı ve daha sonraki yıllarda çeşitli dönemlerde meclis üyeliği yapan Erden Ulusoy, Dursun Karacan, Çetin Mete, H. Erdem Özcan, M. Cemal Öztaylan, Mustafa Zengin, Aşkın Kurt, Ahmet Koç, Ramazan Muslubaş, İlyas Ersen, Nevzat Süzen, Mustafa Tanyer ve Mehmet Akif Dişlikçi’ye plaketleri takdim edildi. Geceye katılan toplam 103 kişiye plaket sunulmasının ardından fotoğraf çekimleri ve akşam yemeği ile program son buldu.