Bandırma ve Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında şüphelilere göz açtırmıyor.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ordu Caddesi üzerinde devriye görevi ifa ettikleri esnada durumundan şüphe ettikleri bir şahsın üzerini aradılar. Şüpheli şahsın üzerinden 1 adet payp tabir edilen uyuşturucu aparatı ve fişek halde 0.54 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde çıktı.

Sındırgıda gerçekleştirilen operasyonda ise 2.26 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 56 adet Galara ibareli sentetik ecza ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 2500 Türk Lirası ele geçirildi.

Her iki konu ile ilgili tahkikata başlanıldığı bildirilirken uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.