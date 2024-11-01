Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, dezavantajlı engelli bireylerin karşılaştığı iletişim sorunlarını çözmek için ’Duyan Gözler Konuşan Eller’ adlı proje hayata geçti.

Bandırma Halk Eğitimi Merkezi ile Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği, işitme engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını kolaylaştırmak amacıyla “Türk İşaret Dili” eğitimi için bir iş birliği protokolü imzaladı.

“Duyan Gözler Konuşan Eller” adıyla hayata geçirilen proje, dezavantajlı grupların sosyal hayata uyumunu sağlamak, üretken bireyler olarak gelişimlerine katkıda bulunmak ve engelli bireylerin karşılaştığı iletişim sorunlarını çözmeyi hedefliyor. Protokol kapsamında, Bandırma’daki kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan 74 personel, Türk İşaret Dili eğitimi alacak. Haftada 20 saat olarak planlanan eğitimler, toplam 3 ay sürecek. Pazartesi ve çarşamba günleri bir grup, salı ve perşembe günleri ise iki grup halinde düzenlenecek kurslar, Bandırma Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi Türk İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Ahmet Duran tarafından veriliyor.

Uçar: "Engelli bireylere yeni bir ses olacaklar"

Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar, derneğin kurulduğu günden bu yana Bandırma Halk Eğitimi Merkezi ile birçok projeyi birlikte hayata geçirdiklerini belirterek, “Duyan Gözler Konuşan Eller” projesinin Bandırma’daki işitme engelli bireyler için çok önemli bir adım olduğunu vurguladı. Uçar, “Bu proje sayesinde engelli bireylerimiz, kamu kurumlarında işaret dili bilen bir muhatap bulacaklar ve yaşadıkları sorunlara daha hızlı çözüm bulabilecekler” dedi.

Özdemir: "Toplumsal dayanışma ve uyum için önemli bir adım”

Bandırma Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Özdemir, projenin toplumsal dayanışmayı güçlendireceğini ifade ederek, “Engelli bireylerin sosyal yaşamlarında karşılaşacakları engelleri azaltmak için bu projeye destek veriyoruz. Amacımız, dezavantajlı bireylerin topluma katılımını kolaylaştırmak, anlatamadıklarını işaret diliyle ifade etmelerine yardımcı olmak ve onların toplumda kabul gören bireyler olmalarını sağlamak. Bu değerli projeye katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Desteklerinden dolayı Bandırma Kaymakamlığına ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederiz” dedi.