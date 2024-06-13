Bandırma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Erikli Mahallesi’nde 30 kursiyerin hazırladığı ’El Sanatları’ kursunun yıl sonu sergisi ilgi gördü.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne bağlı olarak açılan Erikli Mahallesi kurs merkezi kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Özdemir, "Hayat Boyu Öğrenme, insanın hayatı boyunca bir şeyler öğrenip ailesine, ekonomisine, kültürel değerlerimize, unutulmaya yüz tutmuş değerlere sahip çıkmak. Kurum olarak da nesilden nesile ve gelecekte aile ekonomilerine katkıda bulunmaları için kurslarımızı açmaktayız. Kurum olarak, öğrenen topluma dönüşüm sürecinde beşikten mezara kadar rehberlik hizmeti sunan; bireyin bilgi, şuur ve yetkinliklerini geliştirerek insanlığın kalkınmasında sorumluluk almasını destekleyen; belgelendirilebilen, izlenebilen kaliteli eğitimler sunan, hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, herkese eğitim ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Konuşmanın ardından, kursiyerler tarafından yapılan çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı. Açılışla birlikte gelen protokol ve konuklar, Erikli Mahallesi’nde 30 kursiyerin hazırladığı el emekleri sergiyi gezerek bilgi aldı. Ardından aşure ikramı yapıldı.