Her yıl Ağustos ayında Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının ardında bıraktığı partiküllerin Dünya atmosferine girmesiyle oluşan Perseid meteor yağmuru, bu yıl da geceyi aydınlattı.

Yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi olan "Perseid meteor yağmuru", 12-13 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaştı. Saatte ortalama 60 ila 70 meteorun görülebildiği bu doğa olayı, hava koşullarının uygun olduğu, şehirden uzak ve ışıksız bölgelerde muhteşem anlara sahne oldu.

Bandırma’da, Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyen gökyüzü meraklıları, sabahın ilk ışıklarına kadar bu eşsiz olayı gözlemlediler. Şehrin ışıklarından uzak alanlarda toplanan astronomi tutkunları, çıplak gözle gözlem yaparak gökyüzünün tadını çıkardılar ve doğayla iç içe olmanın keyfini sürdüler.

Perseus takımyıldızı yönünden saçılan göktaşı yağmuruna şahitlik eden gök meraklıları, meteor kaymalarını ölümsüzleştirmek için profesyonel fotoğraf makineleriyle bu anları yakalamayı başardılar. Bandırma’da gözlemlenen bu etkileyici doğa olayı, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.