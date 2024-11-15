Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma’nın simgelerinden biri olan Barış Manço Kültür Merkezi’nin arkasında, uzun süredir kapalı duran ve sık sık kent gündemini meşgul eden bir yapı için yıkım çalışmaları nihayet başladı.

Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi’nin arka sokağında, bir işletmeye ait olan bu yapı, hem yolun bir kısmını kapatarak hem de yayaların geçişini engelleyerek tepkilere neden oluyordu. Estetikten uzak görünümü ve tarihi yapıya zarar verdiği düşünülen bu yapının yıkım işlemleri, Bandırma Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatıldı. Yıkım öncesinde güvenlik önlemleri alındı ve çelik konstrüksiyon parçalar, oksijenli kesimle dikkatlice söküldü.

Yıkımın tamamlanmasının ardından, bölgede çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları yapılması planlanıyor.