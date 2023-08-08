Balıkesir’in Bandırma ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 4 kişiyi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 4 şüpheliye ait 4 ayrı adreste Pazartesi günü eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda 231 kök kenevir, 42 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 168 adet tabanca mermisi, 3 adet cep telefonu ve 1 adet kenevir öğütme aparatı ele geçirildi. Olaya karışan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.