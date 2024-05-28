Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kadın elinin değdiği sokak, deyim yerindeyse çiçek bahçesine döndü.

Bandırma’nın Günaydın Mahallesi, Hal Caddesi’ndeki sokakta esnaflık yapan Mertoğlu, sokağın görüntüsünü iyileştirmek amacıyla çiçeklerle süslemeye başladı. Sokak, zamanla çiçeklerle bezenerek adeta bir çiçek bahçesine dönüştü.

Esnaf Mertoğlu, konu ile ilgili süreci anlattı. Mertoğlu, “Daha önce sokağımıza araçlar park ediyordu. Esnaflar olarak imza topladık. Önceki dönem Belediye Başkanımız Tolga Tosun da bu isteğimizi geri çevirmedi. Sokağımızdaki araç parklarını kaldırdı. Benim de aklıma bir fikir geldi. Sokağımızın renklenmesi ve hoş görünmesi için çiçeklerle bezemeye başladım. Bir saksıyla başladım. Şimdi sokağımız çiçek bahçesine döndü, çiçek dolu 35 saksımız var. Sokağımızı herkes Sardunya Sokağı diye anmaya başladı. Biz de sokağımızın adının Sardunya Sokağı olması için talepte belediyemize bulunacağız,” dedi.