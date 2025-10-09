Kaza, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi yönüne seyreden sürücü E.D. yönetimindeki 10 APE 485 plakalı kamyonet, karşıya geçmek isteyen A.A. (72) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya metrelerce savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde E.D.’nin sürücü belgesinin bulunduğu ve alkolsüz olduğu tespit edildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin seyir halindeyken yayaya çarpması ve yayanın metrelerce savrulması anbean kaydedildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.