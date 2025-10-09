Kocaelispor, Turka Araç Muayene A.Ş. ile sezon sonuna kadar stadyum isim sponsorluğu imzaladı. Kocaeli Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısıyla resmiyet kazandırılan sponsorlukla stadın yeni adı Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu oldu. Basın toplantısına Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul ve Turka Araç Muayene A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman katıldı. Turka Araç Muayene İstasyonu AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güneş’in ise mazereti nedeniyle toplantıya katılamadığı belirtildi. Sponsorluk kapsamının 100 milyon TL stat ismi, 30 milyon TL de koltuk altı sponsorluğu şeklinde olduğu öğrenildi.

Recep Durul: "İki tarafın da marka değeri artacak"

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, önemli bir işbirliğine imza attıklarını belirterek, "Araç muayene alanında ülkemizin markalarından biri olan Turka Araç Muayene şirketi, ailesi ve temsilcileri ile Kocaeli’mizin kalbi, övünç kaynağımız Kocaelispor’umuz için stadyum isim sponsorluğu konusunda anlaşma imzalamak için bir aradayız. Kurumlarda kurumsallık ve sürdürülebilirlik temel dinamiklerden oluşan ve belli zincirleri esas alan bir takım yapısal güçlü bir iradeyle ortaya çıkıyor. Biz de Kocaelispor olarak başarımızın ve çekim gücümüzün de rüzgarıyla birlikte daha güçlü bir yapıya ulaşmak için çabalarımızı ortaya koyuyoruz. Kurumsallığın ve sürdürülebilirliğin temel basamaklarını oluşturan yönetim, taraftar, takım, sponsorluk ve finans gelirleri konusunda ilk ayağı burada oluşturuyoruz. Stat sponsorluğu bizim ve Turka firması için marka değerini artıracak bir anlaşma olacak. Etkilerini ve yansımalarını hem Kocaelispor kulübüne hem de Türk sporuna gösterecektir. Spora katkıda altyapı ve üstyapı yatırımlarımız ve geleceğimize imza atıyoruz. Atılacak imza sadece iki kurum arasındaki anlaşma değil, aynı zamanda milyonlarca taraftarın kalbine atılacak imza. Etki alanının sadece sözleşmeden ibaret olmadığı, ekonomik anlamda da ülke ve spor ekonomisine yansımalarını hep birlikte yaşayıp göreceğiz" dedi.

Sponsorluk için Büyükakın’a teşekkür etti

Güç birliğinin ulusal ve uluslararası ekonomiye olumlu yansıyacağının altını çizen Başkan Durul, "Bu yüzden iki güçlü markanın güç birliğinin Kocaelispor çatısı altında olması camiamızı daha da güçlendirecektir. Bu güç birliğinin ulusal ve uluslararası alanda Kocaelispor başarı basamaklarını çıktıkça etkisini gösterecektir. Kocaelispor çatısı altında böyle bir birlikteliğe imza attığımız için mutluyuz. Birçok dinamiği bir arada bulunduran şehrimizde, ekonomimize çok büyük katkıları olan çok önemli sanayi kuruluşları var. Bundan dolayı da Kocaelispor olarak kendimizi şanslı ve güçlü hissediyoruz. Bu birlikteliği bize sağlayan, marka şehri oluşturan büyükşehir belediye başkanımız, eskiden olduğu gibi bugün de Kocaelispor’un gelişmesi, kalkınması ve güçlenmesi için tüm dinamikleri bir araya getiriyor. Yapması gerekeni fazlasıyla yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a, Kocaelispor camiası ve taraftarlarımız adına teşekkür ederim. Kocaelispor olarak güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Sponsorluklar da bize güç katacak. Kocaelispor finans olarak güçlendikçe kendi yolculuğunda Süper Lig’de daha da emin adımlarla devam edecek. İnşallah sportif başarılar arttıkça çevresel çekim gücümüz de artacak. Kocaelispor’un ve Turka şirketinin marka değerinin artmasına bu anlaşma katkılar sağlayacaktır. Kocaelispor’u desteklediği için Turka’ya teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğin hepimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Serhan Salman: "Birlikteliğimizin uzun vadeli olacağına inancım tamdır"

Birlikteliğin uzun vadeli olacağına inandığını aktaran Turka Araç Muayene A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, "Turka Ailesi, Kocaeli’nin güçlü temsilcisi Kocaelispor ile işbirliği yapmanın mutluğunu yaşıyor. Kocaelispor ligdeki her sezon heyecan oluşturmuştur. Turka da bu anlamda mücadeleyi öne çıkardığı için bu birlikteliği desteklemektedir. Sadece saha içi değil, saha dışında da katkı sağlamak istiyoruz. İşbirliğimiz sadece sportif değil, bölgeyle kuracağımız uzun vadeli bağın yansımasıdır. 14 Ekim’de A Milli Futbol Takımımız Gürcistan ile karşılaşacak. Millerimiz, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu’nda oynayacak. Ardından Süper Lig’in 10. haftasında Kocaelispor’umuz, Alanyaspor ile karşılaşacak. Millilerimize ve Kocaelispor’umuza başarılar diliyoruz. Anlamlı anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Anlaşmamız bu yıllık olacak ancak böyle kalacağı anlamına gelmiyor. Birlikteliğimizin uzun vadeli olacağına inancım tamdır" şeklinde konuştu.

"Gönül isterdi ki Kocaelispor üyelerine kolaylığımız olsun ama…"

Araç muayene ücretlerinin ve yıllık artış oranlarının devlet tarafından belirlendiğinin altını çizen Salman, "Gönül ister ki Kocaelispor üyelerine bir kolaylığımız olsun ancak devletimizin uygun gördüğü rakamların dışında hareket edemiyoruz" cümlelerine yer verdi.