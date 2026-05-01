Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araç içerisinde sıkışan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Bandırma-Çanakkale karayolu tren yolu üst geçidi yakınlarında meydana geldi. İ.A. idaresindeki 16 JD 555 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan İ.A.'yı kurtarmak için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan İ.A., hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.