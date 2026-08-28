Galatasaray’ın uzun süredir transferi için temaslarını sürdürdüğü Rafael Leao konusunda önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre Portekizli yıldız tercihini sarı-kırmızılılardan yana kullandı. Transferin, Milan’a 40 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında tamamlanmasının beklendiği öne sürüldü.

ROMANO: BİR ADIM UZAKLIKTA

Fabrizio Romano'nun haberinde ise "Rafa Leão artık gerçekten Galatasaray’a bir adım uzaklıkta. Leao’nun bu dakikalarda transfere yeşil ışık yakmasının ardından operasyon son aşamalara geldi. Transferin tamamlanması için son onay bekleniyor. Ardından seyahat ve sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor" ifadeleri yer aldı.