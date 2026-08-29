İnegöl’ü profesyonel liglerde temsil eden Sultan Su İnegölspor ile İnegöl Kafkasspor’un yeni sezon maç programı netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı fikstüre göre her iki ekip de sezonun ilk yarısında belirlenen tarih ve saatlerde mücadele edecek.

İNEGÖLSPOR'UN İLK MAÇ KENDİ EVİNDE

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Sultan Su İnegölspor, 2026-2027 sezonunun ilk maçını taraftarı önünde oynayacak. Bordo-beyazlı temsilci, ligin açılış haftasında 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 17.00’de 12 Bingölspor’u sahasında ağırlayacak.

İnegölspor, ikinci hafta mücadelesinde 13 Eylül Pazar günü saat 16.00’da Serik Spor’a konuk olacak. Üçüncü haftada ise 19 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da Karacabey Belediyespor ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Bordo-beyazlı ekip, ligin 4. haftasını maç yapmadan BAY geçecek. İnegölspor, sezonun ilk yarısındaki son maçına ise 20 Aralık 2026 Pazar günü saat 13.00’te Ankara Demirspor deplasmanında çıkacak.

KAFKASSPOR YENİ SEZONA MENEMEN DEPLASMANINDA BAŞLAYACAK!

Yeşil-siyahlılar, ilk hafta 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 19.00’da Menemen Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Kafkasspor, ikinci haftada 12 Eylül Cumartesi günü saat 16.30’da Somaspor’u ağırlayacak. Üçüncü haftada ise 20 Eylül Pazar günü saat 15.30’da 68 Aksaray Belediye Spor deplasmanına çıkacak.

Yeşil-siyahlı ekip ilk yarının son haftasında 20 Aralık 2026 Pazar günü saat 15.00’te Efor Çay Erbaaspor’u konuk edecek.