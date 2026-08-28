Fenerbahçe’de Cengiz Ünder’le yolların ayrılması gündemde. Sarı-lacivertli ekipte beklenen performansı veremeyen ve teknik direktör İsmail Kartal’ın gelecek planlarında yer almayan deneyimli futbolcunun yeni adresi şekillenmeye başladı.

Sözleşmesinin son yılına giren 29 yaşındaki Cengiz Ünder’in, Süper Lig’in yeni ekiplerinden Çorum FK’ye transfer olması bekleniyor. Tarafların prensipte anlaşmaya vardığı, oyuncunun maaşının ise iki kulüp tarafından ortak karşılanacağı ifade edildi. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Çorum FK'ya bağlayan resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.