Bangui Hangi Ülkenin Başkenti

Hangi Ülkenin: Orta Afrika Cumhuriyeti

Nüfusu: 747,109

Yüzölçümü: 67 km2

Rakım: 369 metre

Bangui Hakkında Bilgi

Bangui şehri Orta Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti olmasının yanı sıra aynı zamanda en büyük şehridir. Ülke içinde Özerk br yönetime sahip olan Bangui şehrinin nüfusu 2013 yılında yapılan tahminlere göre toplamda yedi yüz kırk yedi bin yüz dokuzdur. Yüzölçümü altmış yedi kilometre kare olup rakımı üç yüz altmış dokuz metredir. Orta Afrika Cumhuriyeti Halkının çoğunluğu Bangui ve yakınlarında oturmaktadır. Bangui Orta Afrika Cumhuriyeti’nin en kalabalık şehridir. Nehir kenarına kurulmuş olan bu kentte ulaşım, liman, havaalanı, karayolları ve feribotlarla sağlanmaktadır. Bangui’de bulunan karayolları şehri Çad, Sudan ve Kamerun’a bağlar ve feribot seferleri Brazzaville ile Zongo şehirlerine düzenlenir. Kongo’nun bir şehri olan Zongo Bangui’nin karşısında yer alır.

Bangui’de yerleşim merkezleri engebeli arazilerde artar. Bangui şehrinin yanına kurulduğu Ubangi Nehri’nin akım hızı çok yüksektir ve bu yüzden ticaret sekteye uğramaktadır. Bu nehir aynı zamanda Orta Afrika Cumhuriyeti ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki hukuki sınırı belirler. Nehrin güney kıyıları Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne aittir. Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve Merkez Borsa Kent merkezinde yer alır. Orta Afrika Cumhuriyeti Ekvator’un hemen kuzeyinde yer alır. Bu yüzden sıcaklıklar yıl boyu yüksektir. Bangui ülkenin güneyinde yer aldığından Ekvator’a daha yakın ve daha sıcaktır.

Fransız memur Pierrre Savorgnan de Brazza 1887 yılında bölgenin Fransız sömürgeciliğine katılacak alanlardan olduğunu açıklamıştır. 1890 yılına gelindiğinde ülkenin tamamının askeri işgali başlatılmıştır. 1900 yılında ülkenin tamamen Fransız askeri bölgesi olduğu açıklanmıştır. 1960 yılında ülke bağımsızlığını kazanmıştır. Orta Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti olan Bangui kültürel, ticari ve siyasi yönden ülkenin odak noktasıdır. Ayrıca 1986 yılında Bangui’de olan bir kazada, Fransa Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş uçağı bölgeye düşmüş ve 35 kişi hayatını kaybetmiştir.

Bangui Hangi Ülkenin Başkenti

Cevap: Bangui Orta Afrika Cumhuriyeti’nin başkentidir.

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