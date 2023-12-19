Türkiye Bankalar Birliği'nin istatistiklerine göre, borç sebebiyle yasal takibe geçen birey sayısı, Ocak-Ekim 2023 döneminde 1 milyon 100 bin kişi olarak belirlendi. Son bir yılda kredi kullanan birey sayısı ise 1.8 milyon kişi arttı. TBB'nin verilerine göre, bireysel kredi kullanıcı sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1.8 milyon kişi artarak 39.3 milyon kişiye ulaştı.

YASAL TAKİBE TAKILAN KİŞİ SAYISI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE 1 MİLYON 100 BİN KİŞİ OLDU

Habere göre ortalama kredi bakiyesi 63.7 bin TL seviyesinde gerçekleşti. En güncel verilere göre, bireysel kredi ya da bireysel kredi kartı borcu sebebiyle yasal takibe geçen kişi sayısı Ocak-Ekim 2023 döneminde 1 milyon 100 bin kişi oldu. Bu durum, ekim sonu itibariyle borcunu ödemeyen ve devam eden birey sayısının 3 milyon 836 bin 53 kişi olduğunu gösteriyor. Ayrıca, varlık yönetim şirketlerine devredilen bireysel kredi ve kredi kartı borcu olan 2 milyon 100 bin kişinin borcu hala devam ediyor.

Merkez Bankası'nın Finansal İstikrar Raporu'na göre, varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde 41 milyar liralık batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor. Vatandaşların ayrıca TOKİ'ye 59 milyar liralık taksitli konut borcu bulunuyor. Bu yıl başından itibaren tüketici kredileri yüzde 67 artarak 2 trilyon 556 milyar liraya, bireysel kredi kartı borç bakiyesi ise yüzde 140 artarak 1 trilyon 73 milyar liraya yükseldi.