Uzman isim 31 Aralık tarihinde sona erecek puan ve birikmiş para kullanımı ile ilgili kredi kartı kullanıcılarına son çağrıda bulundu. Yıl içinde uygun fiyatlı alışveriş yapabilmeyi sağlayan kredi kartları yapılan her harcamanın sonunda belirli bir puan alabilmeyi sağlıyor.

Her yıl sonu kazanılan puanlar hesaptan otomatik olarak siliniyor. Konu ile ilgili Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat Güllü 1 Ocak 2024 tarihinde tüm puanların otomatik olarak hesaplardan silineceğini söyleyerek kredi kartı kullanıcısına son çağrısını yaptı.

Kullanılmaya Puanlar Silinecek!

Kredi kartında biriken ya da farklı kartlarda toplanan puanları değerlendirebilmek için son günler geldi çattı. Özellikle mağaza kampanyaları, gıda kampanyaları, akaryakıt veya seyahat firmalarından yapılan alışverişler sonunda biriken puanlar tüketici tarafından kullanılmadığında 1 Ocak 2024 tarihinde silinecek.

Türk Borçlar Kanunu Ne Diyor?

Türk Borçlar Kanununun 125.maddesinde yer alan hak gereğince kazanılan haklar 10 yıl boyunca kullanılabiliyor. Ancak alışveriş yapılan sektörün özel bir sözleşmesi ya da uyarısı bulunuyorsa içinde bulunulan yıl tamamlandıktan sonra kadınlar haklar otomatik olarak siliniyor.