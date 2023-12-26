PTT şubelerine gelerek veya Ziraat Bankası IBAN numarası üzerinden aylık ödemeler düzenli olarak hesaba aktarılabilecek. 7.500 TL ve üzerinde maaş alan emekliler PTT üzerinden başvuruda bulunarak 15.000 TL'ye kadar devlet desteğini değerlendirebilir.

Ocak Gelmeden Başvuran Alıyor!

SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı mensubu tüm emeklilerin faydalanabileceği bu destek e-devlet üzerinden yapılan başvuru sonrası değerlendirmeye alınıyor. Ay sonunu getirmekte zorlanan emeklinin Ocak ayı gelmeden Aralık ayı boyunca faydalanabileceği devlet destek kampanyaları duyuruldu.

Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Aile Destek Paketi kapsamında emeklilerin devlet yardımından faydalanabilmeleri için başvuru ekranı açık hale getirildi.

Başvuru Şartları Nelerdir?

T.C kimlik numarasını ve şifre ile sisteme giriş yapan hak sahibi oluyor. Aranılan tek şart ise emeklinin yaşamış olduğu hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden daha hızlı olması gerekiyor.

Şartları karşılayan her emekli başvuru yapabilir. 4.850 TL ile 1.250 TL arasında değişen ödemeler çocuklu ailelerde 350 TL ve 650 TL arası ek ödemelerde destekleniyor. Destek ödemesinden faydalanmak isteyenlerin 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunması yetiyor.