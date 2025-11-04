İddiaya göre, Bolu’da yaşayan 48 yaşındaki Sadettin Türdü, dolandırıcıların "kâr payı sistemi" adı altında kurduğu düzenin mağdurlarından biri oldu. Türdü’nün iddiasına göre, şahıslar kendilerini ticaretle uğraşan güvenilir yatırımcılar olarak tanıttı. Türdü’ye, "Evinizi 3 yıllığına ipotek ettirelim, biz ticaretimizden kazandığımız paradan her ay size 35 bin lira kar payı ödeyelim. Süre dolunca da evinizi geri verelim" teklifinde bulundular. Dolandırıcıların ilk etapta birkaç ay boyunca düzenli ödeme yapması, Türdü’nün güvenini pekiştirdi. Ancak bir süre sonra para akışı kesildi, telefonlar kapandı ve şahıslar ortadan kayboldu. Türdü, 4,5 milyon lira değerindeki evini kaybetti.

Kaynak: İHA