Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yapılacak olup, adaylardan 2024 KPSS’den en az 60 puan ve en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesi bulundurma şartı aranıyor. İlana göre başvurular, 11 – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’na şahsen yapılacak. Posta veya internet üzerinden yapılan başvurular geçerli sayılmayacak.

Yayımlanan ilanda, yazılı sınavın 3 Ocak 2026’da Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A-B-C Blok Görükle Kampüsünde, uygulamalı sınavın ise 12 Ocak – 6 Şubat 2026 tarihleri arasında Vakıf Bera Kent Parkı ve Spor Tesisleri’nde gerçekleştirileceği duyuruldu.