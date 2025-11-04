Karacabey Belediye Başkanlığı mülkiyeti belediyeye ait olan 287 adet arsa ve tarlayı kiraya verecek. İlan.gov.tr internet adresinde yer alan ilanda; “2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma (açık teklif usulü) ile yapılacak olan kiralama ihaleleri, şartname ekinde yer alan Ek:1’deki tabloda belirtilen tarih ve saatte başlayacak olup, tabloda belirtilen ilgili sıra numarasını takip ederek, (her bir taşınmaz ayrı ayrı) ilgili taşınmazların bulunduğu mahallelerin Muhtarlık Hizmet Binalarında belirtilen günü ve saatinde toplanacak olan Encümen huzurunda gerçekleştirilecektir. Talipli – İsteklilerin belirtilen gün ve saatte istenilen belgelerle birlikte ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.” İfadesi kullanıldı.

İşte ihaleye verilecek arsa ve tarlalar;

Kaynak: İlan.gov.tr