İnegöl’e özel ürün desteği: Çilek, Yaban Mersini, Kızılcık

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, “Bursa Büyükşehir Belediye'mizin başlattığı fide ve fidan desteği ile İnegöl’ün verimli topraklarında yetişecek Çilek, Yaban Mersini ve Kızılcık fideleriyle bu ürünlerin yaygınlaşması, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan büyük katkı sağlayacaktır. Üreticimizi yalnız bırakmayan sosyal belediyecilik anlayışı için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başvuru süreci başladı

3 – 30 Kasım 2025-2026 üretim sezonuna yönelik destek programı kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kayıtlı üreticiler 3 Kasım – 30 Kasım tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Başkan Zemci Şahin, üreticilere çağrıda bulunarak “Bu destek, sadece fide ve fidan değil; aynı zamanda üreticinin moralidir, geleceğe olan güvenidir” dedi.

Başvuru koşulları

Aynı haneden yalnızca bir üretici başvuru yapabilecek. Başvuru yapılacak ürün, ÇKS’ye kayıtlı arazinin bulunduğu ilçeye göre seçilecek. Her üretici yalnızca bir ürün için başvuru yapabilecek. Destek oranı: %50 hibe.

Başvuru adresi: https://www.bursa.bel.tr/kirsaldestek