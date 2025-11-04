Adıyaman merkezli Karahanlı Tekstil, mali kriz nedeniyle iflasını açıkladı. 2017’den bu yana faaliyet gösteren ve birçok uluslararası markaya üretim yapan şirket, mahkeme kararıyla faaliyetlerini durdurdu.

Mahkeme Kararını Açıkladı

Kahta 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan kararda, Karahanlı Tekstil’in konkordato talebi reddedildi. Mahkeme, konkordato komiserinin görevine son verilmesine ve geçici mühlet kapsamındaki tüm tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti.

Kararda ayrıca, İcra ve İflas Kanunu’nun 292. maddesi uyarınca şirketin iflasına karar verildi. İflasın 31 Ekim 2025 saat 11.02 itibarıyla açıldığı mahkeme ilanında yer aldı.

Bölgenin En Büyük Üreticilerinden Biriydi

2017’de kurulan Karahanlı Tekstil, kısa sürede Adıyaman’ın en büyük üretim tesislerinden biri haline geldi. Şirket, günlük 2 bin mont ve 2 bin 500 pantolon üretim kapasitesiyle çalışıyordu. Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan firma, yüksek standartlı ürünleriyle dikkat çekiyor ve uluslararası markalara ihracat gerçekleştiriyordu.