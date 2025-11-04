İstanbul Beylikdüzü’nde koşarak yoldan karşıya geçen bir vatandaşa, kaldırımda ilerleyen elektrikli scooter çarptı. Kaza sonrasında yere düşen sürücü ve yaya yaralanırken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşandı. Yeşil ışığın yanmasıyla koşarak yoldan karşıya geçen adama, kaldırımda süratli şekilde ilerleten elektrikli scooter çarptı. Kazanın etkisiyle yere düşen adam ve sürücü, uzun süre acıyla kıvranırken hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi. Yaşanan o kaza anları ise Işıklarda bekleyen bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.