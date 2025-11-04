İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, motosikletin ön tekerini kaldırarak kırmızı ışık ihlali yapan ve akrobatik hareketler sergileyen E.B.A., polis ekipleri tarafından yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sürücünün hem kendi canını hem de diğer vatandaşların güvenliğini tehlikeye attığını belirterek, “Gereği yapıldı” mesajını verdi.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Bakan Yerlikaya, Yeni Trafik Kanunu Teklifi yürürlüğe girdiğinde benzer ihlallerin daha ağır cezalarla karşılanacağını da duyurdu.

Yeni düzenlemeye göre:

Akrobatik hareket yapan sürücülere 46 bin TL idari para cezası ve 60 gün sürücü belgesi geri alma uygulanacak,

Beş yıl içinde ikinci kez ihlal yapanların ehliyetleri iptal edilecek ,

Araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilecek.

Kırmızı ışık ihlallerinde uygulanacak ceza sistemi ise şöyle:

3. ihlalde 30 gün,

ihlalde 60 gün,

ihlalde 90 gün sürücü belgesi geri alınacak,

ihlalde ise ehliyet iptal edilecek.



Bakan Yerlikaya, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, trafikte akrobatik hareketler yapan ve kırmızı ışık ihlali gerçekleştiren sürücülerin görülmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesini istedi ve ekledi: “Biz gereğini yaparız.”