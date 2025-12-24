KOBİ'ler 2024 yılında toplam girişim sayısının yüzde 99,6'sını oluşturdu. Sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 3 milyon 928 bin girişim KOBİ sınıfına giriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, KOBİ'ler 2024 yılında toplam girişim sayısının yüzde 99,6'sını oluşturdu. Buna karşılık; istihdamın yüzde 68,5'ini, personel maliyetinin yüzde 43,5'ini, cironun yüzde 44,1'ini, üretim değerinin yüzde 39,8'ini ve faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 41,2'sini oluşturdu.

KOBİ'ler en fazla ticaret sektöründe faaliyet gösterdi

Ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflamasına göre, 2024 yılında KOBİ'lerin; yüzde 35,1'i toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe faaliyet gösterirken, yüzde 15,3'ü ulaştırma ve depolama sektöründe, yüzde 12,1'i ise imalat sanayi sektöründe faaliyet gösterdi.

KOBİ istihdamı içindeki en yüksek oran imalat sanayi sektöründe oldu

2024 yılına ilişkin olarak; imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin istihdamının toplam KOBİ istihdamı içindeki oranı yüzde 25,4 olurken, personel maliyeti için bu oran yüzde 33,5, ciroda yüzde 25,5, faktör maliyetiyle katma değerde yüzde 34,9 ve üretim değerinde ise yüzde 41,2 olarak gerçekleşti.

Orta ölçekli girişimlerde çalışan başına katma değer 2024 yılında 969 bin TL olarak gerçekleşti

KOBİ girişimleri için 2015 yılında çalışan başına ortalama katma değer 26 bin TL iken, 2024 yılında bu değer 479 bin TL oldu. KOBİ grupları içerisinde 2015 ve 2024 yılları için en yüksek çalışan başına katma değer sırasıyla 46 bin TL ve 969 bin TL ile orta ölçekli girişimlerde gerçekleşirken, aynı yıllar için bu değerler küçük ölçekli girişimler için sırasıyla 31 bin TL ve 558 bin TL, mikro ölçekli girişimler için ise 12 bin TL ve 175 bin TL olarak gerçekleşti.

KOBİ'lerde çalışan başına personel maliyeti 2024 yılında 253 bin TL olarak gerçekleşti

2015 yılında KOBİ girişimleri için çalışan başına ortalama personel maliyeti 17 bin TL iken, 2024 yılında bu değer 253 bin TL oldu. KOBİ grupları içerisinde 2015 ve 2024 yılları için en yüksek çalışan başına personel maliyeti sırasıyla 27 bin TL ve 439 bin TL ile orta ölçekli girişimlerde gerçekleşirken, aynı yıllar için bu değerler küçük ölçekli girişimler için sırasıyla 20 bin TL ve 310 bin TL, mikro ölçekli girişimler için ise 8 bin TL ve 121 bin TL olarak gerçekleşti.

İmalat sanayindeki 3 bin 790 KOBİ yüksek teknoloji sınıfında üretim yaptı

İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüzde 54,8'i düşük teknoloji sınıfında üretim yaparken, büyük ölçekli girişimlerde bu oran yüzde 41,5 oldu.

KOBİ büyüklük gruplarına göre incelendiğinde; mikro ölçekli girişimlerin yüzde 56,2'si düşük teknoloji sınıfında üretim yaparken, yüzde 32,1'i orta-düşük teknoloji, yüzde 11,0'ı orta-yüksek teknoloji ve yüzde 0,7'si yüksek teknoloji sınıfında üretim yaptı. Buna karşılık küçük ölçekli girişimlerde bu oranlar sırasıyla yüzde 48,3, yüzde 32,7, yüzde 17,9 ve yüzde 1,1 iken, orta ölçekli girişimlerde yüzde 47,7, yüzde 31,0, yüzde 19,8 ve yüzde 1,5 oldu.

KOBİ'lerin 2024 yılında doğum oranı yüzde 15,9 oldu

2023 yılında doğan KOBİ girişim sayısının, 2023 yılındaki aktif KOBİ girişim sayısına oranı (girişim doğum oranı) yüzde 15,3 ve 2023 yılında doğan KOBİ girişimlerindeki istihdamın, 2023 yılındaki aktif KOBİ'lerin toplam istihdamı içindeki payı yüzde 6,9 iken, 2024 yılında bu oranlar girişim doğum oranında yüzde 15,9 ve istihdam payında ise yüzde 7,0 olarak gerçekleşmiştir.

KOBİ'lerin 2024 yılında en yüksek doğum oranı yüzde 17,3 ile mikro ölçekli girişimler olurken bunu sırasıyla yüzde 4,7 ile küçük ölçekli ve yüzde 4,2 ile orta ölçekli girişimler takip etmiştir. Yine doğan girişimlerin istihdam içindeki oranlarında en yüksek oran yüzde 12,4 ile mikro ölçekli girişimler olurken, bunu yüzde 2,7 ile küçük ölçekli ve yüzde 1,9 ile orta ölçekli girişimler takip etmiştir.

KOBİ'ler toplam ihracatın yüzde 29,6'sını gerçekleştirdi

2024 yılına ilişkin toplam ihracatın yüzde 29,6'sı, ithalatın ise yüzde 15,9'u KOBİ'ler tarafından gerçekleştirildi.

2024 yılı toplam ihracatında; mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 2,4 iken, küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 10,7, orta ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 16,5 oldu. Büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 70,4 olarak gerçekleşti. KOBİ'lerin ihracatının yüzde 59,4'ü ticaret sektöründe gerçekleşirken, yüzde 34,3'ü ise imalat sanayi sektöründe gerçekleştirildi.

KOBİ'lerin ithalattaki payı yüzde 15,9 oldu

2024 yılı toplam ithalatında; mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 0,9, küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 5,2, orta ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 9,8 oldu. Büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 84,1 olarak gerçekleşti.

KOBİ'lerin ithalatının yüzde 65,6'sı ticaret sektöründe gerçekleşirken, yüzde 25,8'i ise sanayi sektöründe gerçekleştirildi.

KOBİ'lerin 2015 yılında 49 milyar dolar olan ihracat değeri 2024 yılında 76 milyar dolara yükseldi. İthalatta ise 2015 yılında 36 milyar dolar olan değer, 2024 yılında 51 milyar dolara yükseldi.

KOBİ'lerin toplam ihracatının yüzde 48,0'ı Avrupa ülkelerine yapıldı

KOBİ'ler tarafından 2024 yılında yapılan ihracatın yüzde 48,0'ı Avrupa ülkelerine, yüzde 34,3'ü Asya ülkelerine gerçekleştirildi. KOBİ'ler ithalatının yüzde 48,1'ini Avrupa ülkelerinden, yüzde 42,9'unu ise Asya ülkelerinden yaptı.

KOBİ'lerin ihracatının yüzde 91,1'ini imalat sanayi ürünleri oluşturdu

KOBİ'lerin 2024 yılı ihracatında başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanların payı yüzde 12,6, giyim eşyası sektörünün payı yüzde 10,8 olurken tekstil ürünlerinin payı yüzde 7,5 oldu. KOBİ'lerin 2024 yılı ithalatında ise öne çıkan ürünler, yüzde 16,0 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar, yüzde 14,9 ile ana metaller, yüzde 12,5 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler oldu.

KOBİ'ler Ar-Ge harcamalarının yüzde 28,8'ini gerçekleştirdi

Mali ve mali olmayan şirketlerin 2024 yılına ilişkin toplam gayri safi yurtiçi Ar-Ge harcamasının 119 milyar 151 milyon TL'sini KOBİ'ler gerçekleştirmiştir. Bu harcama mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge harcamasının yüzde 28,8'ini oluşturmaktadır. Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden mali ve mali olmayan şirketlerde toplam 203 bin 518 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. TZE cinsinden bu personelin yüzde 43,7'si KOBİ'lerde istihdam edilmiştir.

KOBİ'lerin 615 patenti tescil edildi

2024 yılında KOBİ'lerin toplam patent başvuru sayısı bin 417 olurken, aynı yıl 615 patent tescil edilmiştir. KOBİ ölçeklerinde ise patent başvurusunda 494 patent başvurusu ile küçük ölçekli girişimler ilk sırada yer alırken patent tescilinde 237 patent tescili ile orta ölçekli girişimler ilk sırada yer almıştır.