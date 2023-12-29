Görkemli baobab ağacı, Afrika kıtasının bir simgesidir ve meyvesi ile birçok geleneksel Afrika ilacının ve folklorunun kalbinde yer alır.

Baobab Ağacı Nedir?

Baobab ağacı, hem insanlıktan hem de kıtaların 200 milyon yıl önceki ayrılmasından bile eski olan tarih öncesi bir türdür. İklimin aşırı kuru ve kurak olduğu Afrika savanasına özgü, başka pek az şeyin gelişebileceği bir manzarada yaşamın ve pozitifliğin sembolüdür. Baobab ağacı zamanla çevresine uyum sağlamıştır. Etli bir bitkidir, yani yağmur mevsimi boyunca suyu geniş gövdesinde emer ve depolar, bu sayede de kuru mevsimde her yer kurak olduğunda besleyici yoğun bir meyve üretir.

Baobab Ağacı Hakkında Bilgi

Baobab ağacı yetiştirme, sadece 32 Afrika ülkesinde mümkün. 5.000 yıla kadar yaşayabiliryor, 30 metre yüksekliğe ve 50 metre genişliğe kadar ulaşabiliyor. Baobab ağaçları, hayvanlar ve insanlar için barınak, yiyecek ve su sağlayabilir. Bu nedenle birçok savana topluluğu evlerini Baobab ağaçlarının yakınına kurmuştur.

Gün batımında bir baobab ağacının çarpıcı silueti, Afrika’nın kırsal kesimlerinde zaman geçirmiş herkes için tanıdık bir görüntüdür. Ancak bu ağacı tanımak için Afrika’ya gitmenize gerek yok, aynı zamanda Disney’in Aslan Kralı’ndaki sahneler sayesinde tüm dünyada iyi biliniyor (maymun Rafiki). Ayrıca Avatar‘da bulunan “The Tree of Souls” ağacı da Baobab ağacıdır. Ek olarak “Madagaskar” ve ünlü çocuk romanı “Küçük Prens” kitabında da kendisine yer buluyor.

Baobab Ağacı Meyvesi

Pek çok insan baobab ağacını biliyor olsa da, pek çok insan onun bir meyvesi olduğunu bilmiyor ve hatta bu meyvenin dünyadaki en besleyici gıdalardan biri olduğunu da bilmiyor.

Aslında, baobab ağacının her parçası değerlidir. Kabuk ipe ve giysiye dönüştürülebilir, tohumlar kozmetik yağlar yapmak için kullanılabilir, yapraklar yenilebilir, gövdeler su depolayabilir ve meyvesi olağanüstü besleyicidir. Ve elbette antioksidandırlar. Afrika’daki kadınlar, yüzyıllar boyunca doğal bir sağlık ve güzellik kaynağı olarak baobab meyvesine yöneldi.

Baobab, dalında doğal olarak kuruyan dünyadaki tek meyvedir. Meyvenin özü tamamen kurur. Bu, meyvenin lezzetli bir saf meyve tozu üretmek için hasat edilmesi, tohumunun çıkarılması ve elenmesi gerektiği anlamına gelir.

Diğer pek çok takviyenin aksine, baobab tozunun püskürtülerek kurutulması, dondurularak kurutulması veya herhangi bir şekilde dönüştürülmesi gerekmez. Doğal haliyle %100 saf bir meyvedir. İnanılmaz bir şekilde, meyvenin 3 yıllık doğal bir raf ömrü vardır, bu nedenle hiçbir koruyucu veya katkı maddesine ihtiyacı yoktur.

Hatta ünlü üreticilerden olan Aduna Baobab Tozu, sağlık ve güzellik dünyasının en iyi korunan sırlarından biridir. Son derece zengin bir C vitamini kaynağıdır, neredeyse %50 liftir ve tüm meyveler arasında en yüksek antioksidan içeriğine sahiptir. Baobab’ın faydaları şunları içerir:

Enerji salınımı – yorgunluğun ve yorgunluğun azaltılması

Bağışıklık fonksiyonu – hastalıklara, enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı koruma

Sindirim sağlığı – baobab bağırsak sağlığını destekleyen doğal bir prebiyotiktir

Sağlıklı, daha genç görünen bir cilt – baobab, ışıltılı bir cilde yol açan kolajen üretir ve yaşlanma belirtileriyle savaşmaya yardımcı olur.

Sosyal Etki Potansiyeli

Bol sağlık ve güzellik yararlarının yanı sıra, baobab ağacı milyonlarca hayatı da etkiliyor. Nasıl mı? Basit.

Baobab ağaçları, Afrika kırsalının en kurak, en uzak ve en fakir bölgelerinde yetişir. Baobab plantasyonu diye bir şey yoktur; her ağaç topluluk veya aileye aittir ve doğadan hasat edilir.

Tahminen 10 milyon hane mevcut mahsulden baobab sağlayabilir, yani o kadar fazladır ki, çoğunlukla israf olur. National Geographic, baobab için küresel talebin her yıl Afrika kırsalına 1 milyar dolar değerinde olabileceğini tahmin ediyor.