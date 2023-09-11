Bursa'da geçtiğimiz hafta Özlüce'deki bir eğlence mekanında patlak veren olay, bir grup genç ile güvenlik görevlileri arasında başlayan gürültü nedeniyle silahlı bir çatışmaya dönüştü. Bu trajik olay sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Bursa polisi, kaçan şüpheliyi Eskişehir'de yakalamayı başardı. Ayrıca, olaya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 4 kişi de adli işlemler için adliyeye sevk edildi.

Olay, 7 Eylül'de Nilüfer ilçesinde bulunan Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki bir barda gerçekleşti. İddialara göre, gece kulübünde gürültü yaptıkları nedeniyle güvenlik görevlisi tarafından dışarı çıkarılmak istenen gençler, bu duruma karşı tepki gösterdi. Tartışma hızla büyüyerek, arkadaş grubunun kulüp görevlileri tarafından kapının önüne çıkarılmasına yol açtı. Bu noktada, güvenlik görevlisi Güçlü A.E. ve Şamil E., yanlarında bulunan silahları kullanarak Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O.'ya ateş etmeye başladılar. Ayrıca, Çağlar B. de güvenlik görevlisi Güçlü Şamil E.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silahlı çatışma sonucunda Yasin K., Gökhan Kılıç, Muhammet O. ve Güçlü Ş. E. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökhan Kılıç ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Muhammet O.'nun ise hayati tehlikesi devam ediyor. Olay yerinden kaçan şüpheli Çağlar B., polis ekiplerince yaklaşık 500 metre ileride yakalandı.

Silahlı çatışmanın yaşandığı kavga anı, cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, kaçan A.E.'yi Eskişehir'de yakaladı. A.E.'nin irtibat kurduğu 4 kişi de gözaltına alındı, yardım ve yataklıktan suçlanarak adli işlemler için adliyeye sevk edildi.