Hayvanseverler ve hak savunucuları, Gebze Belediyesi’nin sokaklardan topladığı bu hayvanların, barınakta öldürülüp çöpe atıldığını iddia etti. Kocaeli Hayvan Dostları Derneği üyeleri, besleme için gittikleri alanda hayvanları göremeyince barınağa gidip araştırma yaptıklarını ve orada katliam manzarasıyla karşılaştıklarını belirtti.

Barınaktaki çöp konteynerlerinde bulunan hayvanlar arasında bazıları hala canlıydı. Hak savunucularının çektiği video ve fotoğraflarda, çöp poşetleri içinde ilaç şişeleri ve şırıngalar görünmekte.